Выставка дизайн-решений для современного города пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 75-м павильоне ВДНХ пройдет вторая международная выставка "Город: детали". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В выставке примут участие дизайнеры, урбанисты, проектировщики и производители из России и других стран, которые обсудят мировые тенденции в развитии городской среды.

Для гостей представят около 300 современных и перспективных проектов. В рамках программы пройдут экскурсии, концерты, мастер-классы и презентации, а также открытые спортивные тренировки. Деловая программа будет посвящена новейшим мировым трендам в сфере городского пространства.

"Впервые выставку "Город: детали" мы провели в октябре прошлого года. Ее тема оказалась настолько актуальной и востребованной, что уже в первый раз она объединила в Москве 250 проектов из 11 стран", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В прошлом году выставка "Город: детали" проходила с 3 по 5 октября 2019 года в 75-м павильоне ВДНХ. Общая продолжительность интерактивных программ превысила 150 часов.

В деловой программе выставки приняли участие 30 спикеров-экспертов из России, Франции, Германии, Великобритании, Литвы и Израиля. Архитекторы, ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты обсудили мировые тенденции в развитии городской среды.

Выставка организована в рамках программы "Мой район", которая предлагает системное развитие всех 146 районов и поселений столицы. Целью проекта является создание комфортной среды в каждом районе города.