Москвичей пригласили покататься на лыжах в городских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи и жители столицы могут покататься на лыжах в девяти столичных парках. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Больше всего лыжных маршрутов проложено в парке "Сокольники". Там для горожан подготовили 16 трасс, протяженность которых составляет 45 километров. Самая длинная трасса расположена в районе Большого Путяевского пруда.

Три лыжные трассы подготовили и в парке "Северное Тушино". Одна из трасс всепогодная, она проходит по центральной части парка межу пешеходных дорожек. Начало маршрута лыжни с натуральным покрытием начинается от центрального входа в парк. Старт второй лыжни расположен за главной сценой.

Прокатиться на лыжах можно также в музее-заповеднике "Царицыно". Там для гостей парка обустроили пять лыжных трасс общей протяженностью 28 километров. Две трассы проходят вдоль живописного Нижнего Царицынского пруда, еще три лыжни начинаются от Шипиловских ворот.

Лыжные трассы имеются и в Измайловском парке, в усадьбе "Воронцово", у храма Живоночальной Троицы, в парке Победы на Поклонной горе, у прудов "Радуга", "Красная Пресня" и в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Подробная информация о пункте проката и графике трасс опубликована на сайтах парков.

Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября. Этой зимой в столице работает около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры.

Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.

