Москвичей пригласили покататься на лыжах в городских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи и жители столицы могут покататься на лыжах в девяти столичных парках. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Больше всего лыжных маршрутов проложено в парке "Сокольники". Там для горожан подготовили 16 трасс, протяженность которых составляет 45 километров. Самая длинная трасса расположена в районе Большого Путяевского пруда.
Три лыжные трассы подготовили и в парке "Северное Тушино". Одна из трасс всепогодная, она проходит по центральной части парка межу пешеходных дорожек. Начало маршрута лыжни с натуральным покрытием начинается от центрального входа в парк. Старт второй лыжни расположен за главной сценой.
Прокатиться на лыжах можно также в музее-заповеднике "Царицыно". Там для гостей парка обустроили пять лыжных трасс общей протяженностью 28 километров. Две трассы проходят вдоль живописного Нижнего Царицынского пруда, еще три лыжни начинаются от Шипиловских ворот.
Лыжные трассы имеются и в Измайловском парке, в усадьбе "Воронцово", у храма Живоночальной Троицы, в парке Победы на Поклонной горе, у прудов "Радуга", "Красная Пресня" и в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Подробная информация о пункте проката и графике трасс опубликована на сайтах парков.
Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября. Этой зимой в столице работает около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры.
Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.
В парке "Сокольники" заработала лыжная трасса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: