Спасатели и добровольцы обеспечат противопожарную безопасность Москвы в Рождество

14:14
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Почти 700 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и добровольцев привлекут для обеспечения пожарной безопасности в рождественскую ночь. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Пожарную безопасность в один из главных христианских праздников – Рождество Христово – будут обеспечивать 467 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и 228 добровольцев", – заявили в ведомстве.
Перед Рождеством в Москве провели профилактическую работу со священнослужителями и прихожанами. Горожанам напомнили о правилах обращения с источниками открытого огня, в том числе свечами.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что в столице круглосуточно дежурят почти 1,2 тысячи человек личного состава и более 300 единиц спецтехники пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее сообщалось, что порядка 6 тысяч правоохранителей, включая 3,5 тысячи сотрудников полиции и 2,5 тысячи представителей Росгвардии, обеспечат порядок в Москве в рождественскую ночь. Под их контролем будет не менее 480 религиозных объектов столицы.
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