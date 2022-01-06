Спасатели и добровольцы обеспечат противопожарную безопасность Москвы в Рождество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Почти 700 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и добровольцев привлекут для обеспечения пожарной безопасности в рождественскую ночь. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Пожарную безопасность в один из главных христианских праздников – Рождество Христово – будут обеспечивать 467 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и 228 добровольцев", – заявили в ведомстве.

Перед Рождеством в Москве провели профилактическую работу со священнослужителями и прихожанами. Горожанам напомнили о правилах обращения с источниками открытого огня, в том числе свечами.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что в столице круглосуточно дежурят почти 1,2 тысячи человек личного состава и более 300 единиц спецтехники пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее сообщалось, что порядка 6 тысяч правоохранителей, включая 3,5 тысячи сотрудников полиции и 2,5 тысячи представителей Росгвардии, обеспечат порядок в Москве в рождественскую ночь. Под их контролем будет не менее 480 религиозных объектов столицы.