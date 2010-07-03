Телеканал "Моя планета" выпустил лимитированную "Тройку"

Фото: пресс-служба телеканала "Моя планета"

Телеканал "Моя планета" к десятилетию выпустил лимитированную транспортную карту "Тройка".

На лицевой стороне проездного изображены символ телеканала (путешественник. – Прим. ред.), логотип "Тройки" с тремя белыми конями и памятная дата – "10 лет в эфире". На карту можно будет записать любой проездной билет по действующему тарифу, в том числе абонементы на пригородные электропоезда.

"Моя планета" и бренд туристического снаряжения BASK также подготовили коллаборацию одежды в виде курток с капюшоном, защищающих от ветра и дождя, теплых кепок, вместительных сумок, перчаток с возможностью пользоваться сенсорным экраном, ветрозащитных жилетов и теплоизолирующих брюк.

Лимитированную коллекцию одежды и "Тройку" смогут получить все поклонники телеканала, приняв участие в марафоне подарков, который пройдет с 5 по 25 декабря в социальных сетях "Моей планеты". Условия в каждом розыгрыше будут меняться: от предложения решить логическую загадку и конкурса на лучшее фото из путешествия до игры-квеста в соцсети.

Кроме того, московское метро выпустило лимитированный тираж карт "Тройка" с дизайном в стилистике саги "Звездные войны". Акцию приурочили к выходу на экраны картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

С 6 декабря доступны брелоки, вкладыши и наклейки в стилистике саги. Общий тираж составит 100 тысяч экземпляров.

Приобрести тематические карты можно в сувенирных магазинах подземки и на всех стойках "Живое общение". Сувенирные магазины на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также стойки "Живое общение" работают ежедневно с 08:00 до 20:00.