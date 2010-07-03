Карты "Тройка" с дизайном "Звездных войн" начали продавать в метро

Фото: пресс-служба метро

Московское метро выпустило лимитированный тираж карт "Тройка" с дизайном в стилистике саги "Звездные войны". Акцию приурочили к выходу на экраны картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

Приобрести тематические карты можно в сувенирных магазинах метро и на всех стойках "Живое общение". С 6 декабря станут доступны брелоки, вкладыши и наклейки в стилистике саги.

Сувенирную продукцию выпустили в 28 индивидуальных дизайнах. В оформлении использовали изображения сцен из фильмов и персонажей вселенной "Звездных войн", среди которых главная героиня новой трилогии Рей, роботы R2-D2 и ВВ-8.

Фото: пресс-служба метро

Общий тираж карт, брелоков, вкладышей и наклеек составит 100 тысяч экземпляров. Сувенирные магазины на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также стойки "Живое общение" работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что поездка на общественном транспорте в 2020 году подорожает в среднем на 2 рубля. Единый билет на одну поездку будет стоить 57 рублей вместо 55. Разовая поездка по карте "Тройка" обойдется в 40 рублей вместо 38.

Стоимость проезда по безлимитным абонементам в Москве в 2020 году не изменится. Рост тарифной шкалы будет ниже уровня инфляции. Цены на проезд поменяются только с 1 февраля 2020 года.