Скульптуры на доме у Калужской заставы в Москве отреставрируют

5 декабря, 16:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Объявлен конкурс на реставрацию скульптур дома у Калужской заставы. Заявки принимаются до 13 декабря.
Дом со скульптурными композициями находится на площади Гагарина по адресу: Ленинский проспект, дом 30, сообщает Стройкомплекс Москвы. 16 скульптур располагаются по краям башни дома, они являются символом победы СССР в Великой Отечественной войне.
Победитель конкурса должен будет отреставрировать 10 статуй людей и воссоздать шесть статуй с устройством каркаса. Скульптуры необходимо промыть и очистить от загрязнений. Работы нужно будет завершить не более чем за 420 календарных дней.
Комплекс жилых домов со скульптурами построили в 1945 году. Архитекторы – И. И. Фомин, Е. А. Левинсон, А. Е. Аркин, скульптор – А. Е. Громов.
В 2017 году отреставрировали 423 памятника, работы по 180 объектам полностью закончены. В частности, завершена реставрация скульптуры "Тракторист и колхозница" над главным входом ВДНХ. До конца года в столице должны отремонтировать фасады 17 станций метро.
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