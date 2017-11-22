Скульптуру "Тракторист и колхозница" над главным входом ВДНХ отреставрировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Лейла Карипова
Работы по реставрации скульптурной группы "Тракторист и колхозница", которая венчает арку главного входа на ВДНХ, завершены. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.
"Начался демонтаж лесов со скульптуры "Тракторист и колхозница", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. – Реставраторами был проведен целый комплекс работ".
Специалисты очистили скульптуры от слоев сажи, удалили разрушившуюся смальту, укрепили бетонную основу монумента, а также заделали трещины.
По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, прежде чем приступить к работам, реставраторы тщательно изучили бетонное основание скульптурной группы подготовили картограммы целостности поверхности монумента и зафиксировали все выявленные повреждения.
Арку главного входа ВДНХ возвели в 1954 году и с тех пор ни разу не реставрировали. Работы по ее реставрации стартовали в июле 2017 года.
На ВДНХ продолжается реконструкция павильонов. В течение двух лет на территории выставки должны открыть 10 музеев и выставочных пространств, которые посвящены различным сферам искусства и науки.
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