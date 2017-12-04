Перечень памятников в Москве пополнился 60 объектами в 2017 году

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В перечень памятников истории и культуры с начала года внесено 60 объектов в Москве. В него вошли особняки и городские усадьбы, рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

За 2017 год отреставрировано порядка 423 памятников, работы по 180 объектам уже полностью завершены. По словам Емельянова, половина работ по ремонту памятников осуществляется за счет частных инвесторов, сообщает Агентство "Москва".

Перечень выявленных объектов культурного наследия за год пополнился на 72 объекта. В этот список вошли дома промышленной архитектуры, доходный дом на улице Большая Ордынка и городские усадьбы.

Также в 2017 году центр столицы впервые стал полноценным объектом археологического наследия. "Это позволит московским археологам делать еще больше находок, открытий, а это значит, что и мы, и гости столицы будут неоднократно удивляться богатой истории нашего города", – отметил Емельянов.

В ноябре в столице прошла международная выставка, посвященная охране и реставрации объектов культурного наследия "Denkmal-Москва". Подробнее о мероприятии читайте в материале портала Москва 24.