Перечень памятников в Москве пополнился 60 объектами в 2017 году

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В перечень памятников истории и культуры с начала года внесено 60 объектов в Москве. В него вошли особняки и городские усадьбы, рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.
За 2017 год отреставрировано порядка 423 памятников, работы по 180 объектам уже полностью завершены. По словам Емельянова, половина работ по ремонту памятников осуществляется за счет частных инвесторов, сообщает Агентство "Москва".
Перечень выявленных объектов культурного наследия за год пополнился на 72 объекта. В этот список вошли дома промышленной архитектуры, доходный дом на улице Большая Ордынка и городские усадьбы.
Также в 2017 году центр столицы впервые стал полноценным объектом археологического наследия. "Это позволит московским археологам делать еще больше находок, открытий, а это значит, что и мы, и гости столицы будут неоднократно удивляться богатой истории нашего города", – отметил Емельянов.
В ноябре в столице прошла международная выставка, посвященная охране и реставрации объектов культурного наследия "Denkmal-Москва". Подробнее о мероприятии читайте в материале портала Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: