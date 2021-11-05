Бесплатные экскурсии пройдут на ВДНХ к юбилею фильма "Свинарка и пастух"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Бесплатные тематические экскурсии, посвященные 80-летию премьеры легендарной картины Ивана Пырьева "Свинарка и пастух", пройдут на ВДНХ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.
"7 ноября исполняется 80 лет легендарному советскому фильму "Свинарка и пастух". ВСХВ (сейчас – ВДНХ) стала одной из главных площадок, где разворачивается сюжет картины. Благодаря киноленте сегодня можно увидеть, как выставка выглядела в первые годы после открытия. В честь юбилея фильма ВДНХ приглашает на тематические экскурсии", – рассказал руководитель пресс-службы Александр Жестков.
Экскурсии "Они повстречались в Москве" пройдут 7 ноября в 13:00 и 15:30. Их участники смогут узнать интересные факты об актерах и съемках фильма, а также посетить исторические павильоны и сооружения. Маршрут экскурсии пройдет по Центральной аллее ВДНХ от информационного центра в левом крыле арки Главного входа.
"Сцены на ВСХВ снимали во время войны между бомбардировками фашистской авиации. К тому моменту выставка уже не работала, общие кадры взяли из более ранней документальной хроники. Экскурсии в честь юбилея фильма "Свинарка и пастух" – это и возможность узнать как Москва переживала драматичный 1941 год", – добавил Жестков.
Ранее сообщалось, что режим работы ВДНХ в длинные выходные, с 28 октября по 7 ноября, изменится. Посетители могут гулять по территории выставки, но часть павильонов работает с ограничениями, а некоторые закрыты.
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