Бесплатные экскурсии пройдут на ВДНХ к юбилею фильма "Свинарка и пастух"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бесплатные тематические экскурсии, посвященные 80-летию премьеры легендарной картины Ивана Пырьева "Свинарка и пастух", пройдут на ВДНХ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.

"7 ноября исполняется 80 лет легендарному советскому фильму "Свинарка и пастух". ВСХВ (сейчас – ВДНХ) стала одной из главных площадок, где разворачивается сюжет картины. Благодаря киноленте сегодня можно увидеть, как выставка выглядела в первые годы после открытия. В честь юбилея фильма ВДНХ приглашает на тематические экскурсии", – рассказал руководитель пресс-службы Александр Жестков.

Экскурсии "Они повстречались в Москве" пройдут 7 ноября в 13:00 и 15:30. Их участники смогут узнать интересные факты об актерах и съемках фильма, а также посетить исторические павильоны и сооружения. Маршрут экскурсии пройдет по Центральной аллее ВДНХ от информационного центра в левом крыле арки Главного входа.

"Сцены на ВСХВ снимали во время войны между бомбардировками фашистской авиации. К тому моменту выставка уже не работала, общие кадры взяли из более ранней документальной хроники. Экскурсии в честь юбилея фильма "Свинарка и пастух" – это и возможность узнать как Москва переживала драматичный 1941 год", – добавил Жестков.

Ранее сообщалось, что режим работы ВДНХ в длинные выходные, с 28 октября по 7 ноября, изменится. Посетители могут гулять по территории выставки, но часть павильонов работает с ограничениями, а некоторые закрыты.