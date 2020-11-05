Реконструкцию развязки на пересечении с Алтуфьевским шоссе завершат в 2023 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Пропускная способность МКАД возрастет минимум на 20% после завершения реконструкции развязки на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Руководитель департамента Рафик Загрутдинов пояснил, что это будет достигнуто благодаря строительству бокового проезда с внутренней стороны МКАД под две полосы движения.

"Боковой проезд позволит реконструировать левоповоротный съезд с Алтуфьевского шоссе при движении в центр на внутреннюю сторону МКАД, правоповоротный съезд с Алтуфьевское шоссе при движении в область на внутреннюю сторону МКАД", – приводятся в сообщении слова Загрутдинова.

Как уточняется, реконструкцию планируется завершить во втором квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Москве к концу года планируют построить около ста километров дорог. "Объемы и темпы строительства дорог, развязок и различных транспортных сооружений в столице снижаться не будут, это одно из основных направлений деятельности", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.