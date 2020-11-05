Реконструкцию развязки на пересечении с Алтуфьевским шоссе завершат в 2023 году

14:13
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Пропускная способность МКАД возрастет минимум на 20% после завершения реконструкции развязки на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.
Руководитель департамента Рафик Загрутдинов пояснил, что это будет достигнуто благодаря строительству бокового проезда с внутренней стороны МКАД под две полосы движения.
"Боковой проезд позволит реконструировать левоповоротный съезд с Алтуфьевского шоссе при движении в центр на внутреннюю сторону МКАД, правоповоротный съезд с Алтуфьевское шоссе при движении в область на внутреннюю сторону МКАД", – приводятся в сообщении слова Загрутдинова.
Как уточняется, реконструкцию планируется завершить во втором квартале 2023 года.
Ранее сообщалось, что в Москве к концу года планируют построить около ста километров дорог. "Объемы и темпы строительства дорог, развязок и различных транспортных сооружений в столице снижаться не будут, это одно из основных направлений деятельности", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: