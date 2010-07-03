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Город

14:59

Новые светофоры установили по 29 адресам в Москве с начала года

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала текущего года новые светофоры установили по 29 адресам Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

В сообщении подчеркивается, что еще 20 светофоров планируется установить в столице до конца года. Несколько сотен светофоров были перенастроены в пользу пешеходов.

Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов рассказал, что за девять месяцев 2019 года произошло более 300 аварий с погибшими из-за превышения скорости. В результате погибли 35 человек. Он также добавил, что за этот период было выписано около 11 миллионов постановлений о превышении скорости, большинство из них касались превышения скорости от 20 до 40 километров в час.

В ЦОДД уточнили, что до конца года в России будет проработан вопрос введения штрафов за незначительное превышение скорости.

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