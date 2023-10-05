Бригада Мосводостока устраняет радужную пленку в акватории реки Яузы в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Бригада Мосводостока устраняет радужную пленку в акватории реки Яузы, образовавшуюся в районе Серебрянической набережной. Об этом сообщает телеграм-канал предприятия.

Как только поступил сигнал о появлении радужной пленки, бригада и флот Мосводостока оперативно прибыли на место. Для ликвидации загрязнения специалисты используют биоразлагаемый сорбент, который состоит из органических кислот и растительных экстрактов.

Ранее сообщалось, что межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку после гибели рыбы в реке Сетуньке в поселении Московском.

К работе привлекли специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и Мосводосток. Взяты пробы воды и устанавливается источник загрязнения.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.