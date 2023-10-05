Городской велопатруль завершил свою работу в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный велопатруль завершил работу из-за наступления холодов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На протяжении летнего сезона 17 сотрудников Центра организации дорожного движения (ЦОДД) оформляли ДТП, регулировали движение на загруженных участках дороги, освобождали велополосы и тротуары от припаркованных машин и совершали другие действия.

"Велопатруль зарекомендовал себя как эффективная служба. В этом году мы расширили штат и географию работы: сотрудники на велосипедах патрулировали всю территорию столицы в границах МКАД", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что за лето сотрудники помогли москвичам почти 600 раз. В следующем сезоне велопатруль вновь будет осуществлять работу на столичных улицах.

До этого камеры на дорогах столицы начали фиксировать непристегнутых пассажиров. Для этого было установлено 206 комплексов с нейросетью, которые будут вычислять нарушителей. Всего же в Москве установлено около 500 камер с ИИ.



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