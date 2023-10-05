Культурно-досуговый центр построят в 2024 году в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Культурно-досуговый центр в Михайлово-Ярцевском поселении ТиНАО построят уже в следующем году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Со слов Бочкарева, центр станет точкой притяжения жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). В здании будут проводить различные творческие занятия, для этого там разместят клубы, студии и мастерские, в которых организуют социальные, досуговые, спортивно-оздоровительные и другие программы.

Руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что здание создадут переменной этажности – от двух до пяти этажей. Кроме того, там сделают подвал, где расположат технические зоны и помещения для хранения декораций.

На первом этаже для посетителей разместят вестибюль с зоной ресепшен, гардероб, кассы, кафе и универсальный концертный зал. Второй этаж отдадут под студии и кружки, а также административные кабинеты. Выше расположится библиотека с читальным залом, компьютерной зоной и книгохранилищем. Там же будут спортзалы и залы для занятий хореографией.

После завершения основных работ по строительству центра прилегающую территорию благоустроят, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что участок под строительство культурно-досугового центра выставят на торги в столичном районе Косино-Ухтомском на востоке Москвы. Речь идет об участке площадью 0,34 гектара на улице Медведева.

Инвестор сможет построить здание площадью до 2,7 тысячи квадратных метров и разместить в нем музей, выставочный зал, художественную галерею, кинотеатр.

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