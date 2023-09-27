Второй этаж здания культурно-досугового центра построили на улице Грина в Москве

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Монолитные конструкции второго этажа здания будущего культурно-досугового центра возвели на улице Грина в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Завершены работы по строительству монолитных конструкций второго этажа здания культурно-досугового центра на улице Грина в районе Северное Бутово. Общая готовность объекта превышает 30%", – сообщил он.

Культурно-досуговый центр будет состоять из зрелищной, клубной и административной зон. Каждая из них предназначена для разных целей: в зрелищной будет размещен зал на 300 посадочных мест, гримерные и другие пространства, концертный зал отведут для показа спектаклей, в зрительном планируют проводить концертно-театральные мероприятия.

Как ранее сообщал Сергей Собянин, центр станет передовой площадкой для творческого развития москвичей. Там также будут оборудованы зоны для раннего развития детей, студия живописи и графики, хореографический зал и другие пространства.

Близлежащая территория объекта станет качественным общественным пространством.

Ранее стало известно, что за шесть лет реализации проекта "Искусство – детям" в столице было отремонтировано 130 зданий школ искусств общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Капитальный ремонт провели на 29 объектах площадью порядка 22,7 тысячи квадратных метров. Также благоустроили более восьми гектаров прилегающих территорий.



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