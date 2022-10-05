Российская неделя искусств пройдет в Москве с 11 по 16 октября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 11 по 16 октября в конгрессно-выставочном центре "Амбер Плаза" пройдет выставка-конкурс современного искусства "Российская неделя искусств | Russian Art Week". Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"XXXIII Международная выставка-конкурс современного искусства "Российская неделя искусств | Russian Art Week" представляет широкое многообразие современного и традиционного искусства из России и более чем 10 стран мира", – отмечается в сообщении.

Мероприятие будет состоять из трех программ: обширно деловой, научно-познавательной и информационной.

В понедельник, 3 октября, в центре цифрового искусства Artplay Media в Москве начала работу новая мультимедийная выставка "Фрида. Viva la vida!". Экспозиция посвящена художнице Фриде Кало.

Кроме того, на Цветном бульваре в Москве открылась фотовыставка "Дополни реальность". Она посвящена подопечным благотворительных организаций, которые входят в состав участников сервиса на портале мэра и правительства столицы.

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