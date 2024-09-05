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05 сентября, 16:06

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Самую крупную тыкву представят в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

13 сентября в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" пройдет церемония взвешивания самых крупных тыкв, кабачков, арбузов, огурцов и других плодов, выращенных в России в этом году. Об этом сообщает пресс-служба сада.

"Ожидается, что будет побит абсолютный тыквенный рекорд – известный овощевод-гигантовод Александр Чусов привезет в сад тыкву весом свыше 800 килограммов. Все овощи и фрукты будут взвешены при участии представителей Книги рекордов России. Всего на церемонии ожидаются: семь крупнейших тыкв, несколько рекордных арбузов, гигантский лук и свекла, самый большой кабачок, самая длинная кукуруза, самый большой огурец, много суперострых перцев", – говорится в сообщении.

Церемония взвешивания начнется в 15:00.

"Все гигантские овощи и фрукты будут представлены в "Аптекарском огороде" на выставке с 14 сентября. В этот же день пройдет выставка подмосковного винограда с дегустациями", – добавили в пресс-службе Ботанического сада.

Ранее сообщалось, что оранжереи "Аптекарского огорода" будут временно закрыты для посещения 9–13 сентября. В эти дни там проведут ежегодную обработку от вредителей. Уточняется, что остальная территория под открытым небом останется доступной для посетителей.

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