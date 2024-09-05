Оранжереи "Аптекарского огорода" будут временно закрыты для посещения 9–13 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Оранжереи Ботанического сада МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" будут временно закрыты с 9 по 13 сентября, соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале сада.

В это время там будут проводить ежегодную обработку от вредителей. При этом остальная территория под открытым небом останется доступной.

Москвичей и гостей столицы приглашают на выставку гигантских тыкв, кабачков, арбузов и других плодов, которая начнет работать с 14 сентября. В эту дату также отмечается большой праздник винограда. На мероприятии можно будет попробовать более 100 сортов из Подмосковья.

Ранее в пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ расцвела черная орхидея-паук. Максиллярия шункеана является одной из самых темных представителей своего вида. Несмотря на то что орхидеи не вырабатывают темный пигмент, растение по мере роста окрашивается в цвет, близкий к черному. Следующие две недели в "Аптекарском огороде" открыта выставка осенних цветов, где представлены амсонии, посконники, седумы и эхинацеи.

