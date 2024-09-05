Ирина Слуцкая: ко Дню города проверили дно Мазиловского пруда

Фото: Катерина Демчуг

На эколого-краеведческом мероприятии на берегу Мазиловского пруда в районе Фили-Давыдково присутствовала многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию и активист движения "Мой район" Ирина Слуцкая. Состоялось традиционное исследование Мазиловского пруда водолазами Московского Морского центра ДОСААФ России.

Представление "Там на заре прихлынут волны" посвятили Дню города и истории Мазиловского пруда. Третьеклассники из отряда "Североморец" школы № 2101 выступили с морским танцем, а затем выпустили в пруд 10 водных черепашек.

Биологи МГУ говорят, что они, когда подрастут, будут чистить пруд от органических отложений. Водолазы из Московского Морского центра исследовали дно Мазиловского пруда. Доложили: дно находится в нормальном состоянии, видимость – 1 метр. Показали и найденные ранее артефакты: конскую упряжь былых лет и ботало (колокольчик для коровы).

"Такие мероприятия учат любить свой город, знать историю района и таких замечательных мест, как Мазиловский пруд, – говорит Ирина Слуцкая, активист движения "Мой район". – Инфраструктура пруда будет развиваться, ведь сами жители очень хотят этого".

Ранее началась реабилитация Перекопского пруда, который находится в сквере-музее Зюзинской волости. Заммэра Петр Бирюков рассказал, что на дне появился ил, провоцирующий цветение акватории в теплое время года, а береговая полоса имеет разрушения. Работы планируется завершить до конца текущего года. Всего за 2024 год приведут в порядок свыше 20 столичных прудов.