Москвичам рассказали, какие документы покажет Главархив на выставке в Гостином Дворе

Ф. М. Достоевский в Санкт-Петербурге. 1879 год. Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы открыл выставку подлинников уникальных документов, которые связаны с известными писателями, на V Форуме социальных инноваций регионов. Он проходит в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Экспозиция представлена в выставочном пространстве Гостиного Двора на втором этаже с 5 по 8 сентября. Ее гости увидят документы о жизни Александра Пушкина, Федора Достоевского, Бориса Пастернака, Михаила Лермонтова, Дениса Давыдова, Евгения Долматовского.

"Новая выставка открылась всего на несколько дней и стала первой подобной экспозицией, где в большом объеме представлены уникальные документы о жизни писателей", – сказал начальник столичного Главархива Ярослав Онопенко.

Он объяснил, что в связи с большой исторической ценностью материалы нельзя посмотреть в читальных залах Главархива. Некоторые из них представлены только онлайн на сайте ведомства. Так, выставка является возможностью увидеть документы.

На портале поделились, что желающие смогут познакомиться с записью в метрической книге о бракосочетании Александра Пушкина и Натальи Гончаровой 18 февраля 1831 года в церкви "Большое Вознесение", увидеть памятную медаль "Михайловское. Липовая аллея" 1963 года, значок с изображением поэта 1899 года.

Помимо этого, в Гостином Дворе представлена метрическая книга церквей Сретенского сорока Москвы с актовой записью о рождении Михаила Лермонтова в 1814 году, его портрет, открытки с изображениями поэта.

Отмечается, что особый интерес на выставке вызывает крестильная рубашка, подаренная дочерью Федора Достоевского Любовью своей крестнице Ольге Меньшиковой в 1911 году. В экспозицию также вошли семейные фотографии Дениса Давыдова, его письмо от 1826 года отставному поручику гвардии Николаю Бахметьеву о службе в Отдельном Кавказском корпусе.

В сообщении уточнили, что метрическая книга Московской хоральной синагоги с актовой записью о рождении Бориса Пастернака в 1890 году, сборники стихотворений Евгения Долматовского также доступны посетителям Гостиного Двора.

На сайте напомнили, что сейчас на площадке МУФ в Гостином Дворе также можно увидеть экспозицию со снимками Москвы с 1898 по 1992 год и выставку дореволюционных и советских игрушек Главархива и Союза частных музеев и коллекционеров.

Ранее сообщалось, что посетители форума смогут научиться пользоваться сервисами Главархива для поиска информации о своих предках. Лекции пройдут 3 и 9 сентября в Гостином Дворе.

Также в первые выходные осени, 2 и 3 сентября, на площадке МУФ в Гостином Дворе появилась большая развлекательная зона для детей. В рамках нее состоялись шоу, мастер-классы, представления и встречи с персонажами из мультфильмов.

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