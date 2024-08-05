Около 900 тысяч газовых плит проверены в Москве с начала года

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Специалисты с января по июль 2024 года проверили функционирование около 900 тысяч плит, что составляет почти половину от общего числа, пишет пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"В ходе проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", – добавил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В ведомстве напомнили, что средний срок службы газовой плиты составляет 10 или 12 лет, а затем необходима ее замена. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилья.

По данным на начало мая текущего года в столице проверили уже треть от всех установленных плит. Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле у городских властей.

