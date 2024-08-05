Сенатор Святенко встретилась с молодежью в формате "ПолитПикник"

Фото: Александр Чикин

Депутат Мосгордумы, сенатор Инна Святенко встретилась в парке 850-летия Москвы с активистами проекта "Студенческие парламентские клубы" и жителями района Марьино в новом формате "ПолитПикник", передает Агентство "Москва".

"Проект стал платформой для обмена идеями, инструментом для формирования будущих лидеров и активистов, готовых вносить свой вклад в развитие общества. Впервые студенческие парламентские клубы появились в столице в 2017 году. К проекту правительства Москвы присоединились ребята более чем из 52 вузов, расположенных на территории города Москвы. У студентов есть возможность принимать участие в обсуждении актуальных социальных и политических вопросов, а также развивать навыки, которые будут полезны в будущем", – сказала Инна Святенко.

По словам Инны Святенко, проект "Студенческие парламентские клубы" объединил молодежь, которая сформировала и готова отстаивать собственную гражданскую позицию. Проект стал точкой притяжения и саморазвития для ребят, которые учатся и проживают в Москве.

Участники "ПолитПикника" в неформальной обстановке пообщались с сенатором. Святенко ответила на вопросы о личной жизни и деятельности политика, обсудила с гостями встречи актуальные городские и федеральные темы и рассказала о проекте "Один день с сенатором/депутатом".

Ранее Святенко по итогам обсуждения с жителями района и представителями департамента капитального ремонта Москвы концепта будущих работ сообщила, что проект благоустройства территории пруда-регулятора в Марьине на улице Перерве рядом с домом 49 находится на стадии проектирования. Здесь установят дополнительные опоры освещения, обустроят пешеходные дорожки, проведут озеленение, установят лавочки. Работы будут завершены в сентябре.

