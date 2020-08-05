Архсовет одобрил проект жилого комплекса на Причальном проезде

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Архитектурный совет Москвы одобрил проект жилого комплекса из четырех корпусов на Причальном проезде. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Я думаю, что мы можем поддержать этот проект. Авторам успеха, а заказчикам просьба аккуратно соблюдать принятое решение, чтобы принятые здесь и рассмотренные на совете решения потом не превратились во что-то иное и мы все неприятно не удивились", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Жилой комплекс будет размещен по адресу Причальный проезд, владение 8. Кузнецов рассказал, что для облицовки нижней части корпусов будет использован клинкерный кирпич, а верхняя часть будет иметь сплошное остекление с высоким коэффициентом отражения.

На придомовой территории комплекса оборудуют прогулочную зону с детскими площадками и местами для отдыха взрослых. К строительным работам специалисты планируют приступить в IV квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что на улице 3-й Гражданской запланировано строительство жилого комплекса с подземным паркингом. Его будут возводить по проекту архитектурного бюро WALL. Рядом с будущим ЖК находятся станции Сокольнической линии "Преображенская площадь" и "Бульвар Рокоссовского".

В качестве основных материалов для облицовки фасадов будут использованы штукатурка и клинкерный кирпич. На придомовой территории разместится парковка для жильцов, заехать на нее можно будет с улицы Игральной. Во дворе также появится зеленый "оазис" с зонами отдыха и детскими площадками.

