Восстановлено движение транспорта по эстакаде у аэропорта Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У аэропорта Внуково восстановили автомобильное движение по эстакаде, которая ведет в зону вылета и регистрации пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

Войти в терминал А теперь можно через подземный уровень терминала (напрямую с подземной станции "Аэроэкспресса"), через зону прилета с уровня земли (с наземного общественного транспорта, с многоэтажных паркингов) и через зону вылета на втором этаже (с автомобильной эстакады).

Выход из зоны вылета терминала А (второй уровень терминала А) на эстакаду закрыт для уменьшения заторов на подъезде к эстакаде. Въезд и выезд осуществляется через отдельные шлагбаумы.

Бесплатно находиться на эстакаде машины могут в течение 15 минут после въезда. Затем взимается пеня в размере 1 тысячи рублей за каждый час.

В пресс-службе отметили, что данные изменения стали возможны благодаря внедрению новой комплексной автоматизированной парковочной системы (КАПС).

Оборудование заменили на всех пунктах пропуска и паркингах. Было установлено современное программное обеспечение, которое позволяет создавать более гибкие правила и тарифы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что новую станцию метро "Внуково", которая станет продолжением Солнцевской линии, полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта. Это позволит на 15–20 минут быстрее добираться до города.