Новую станцию метро интегрируют в инфраструктуру аэропорта Внуково – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Новую станцию метро "Внуково", которая станет продолжением Солнцевской линии, полностью интегрируют в инфраструктуру одноименного аэропорта. Это позволит на 15-20 минут быстрее добираться до города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Twitter.

Мэр Москвы отмечает, что новая станция будет наземной и расположится на территории паркинга.



Согласно информации на портале мэра и правительства Москвы, дизайн станции метро "Внуково" будет отражать историю авиаконструкторского бюро Андрея Туполева. К конструкции самолетов будет отсылать облицовка алюминиевыми панелями сложной формы, объемные темно-синие элементы и матовые светильники, а также художественная композиция "Гражданские самолеты конструкторского бюро Туполева и их создатели" при входе на платформу. Кассовый зал выполнят в схожей стилистике.

Участок от "Рассказовки" до аэропорта планируют построить до конца 2022 года, его длина составит порядка 5 километров. На нем появятся две станции – "Пыхтино" и непосредственно "Внуково". Нововведение поспособствует улучшению транспортной ситуации в ТиНАО, а "Внуково" станет первым аэропортом со своей станцией метро.

На сайте также сообщается, что не исключен и вариант соединения Калининской и Солнцевской линий метро. В этом случае Калининско-Солнцевская линия станет самой длинной в столице.

Ранее стало известно, что проезд в метро можно будет оплатить с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay. Услуга доступна для держателей карт "Мир" на турникете любой станции.