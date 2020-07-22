Собянин осмотрел возведенную по программе реновации новостройку в Лосиноостровском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации на улице Изумрудной в Лосиноостровском районе, и пообщался с первыми новоселами, сообщает Агентство "Москва".

Мэр Москвы отметил, что при строительстве домов власти пытаются насытить их новыми решениями.

"Дом по индивидуальному проекту, с улучшенной отделкой, отчасти smart-дом: новая система регулирования водопотребления, тепла, электроэнергии, Wi-Fi для снятия показаний счетчиков. Посмотрим, как это будет функционировать", – сказал Собянин.

В ходе общения с семьей новоселов мэр поздравил их. Он рассказал, что их дом стал одним из первых, которые будут построены в районе в рамках реновации. Собянин подчеркнул, что всего в Лосиноостровском районе шесть домов находятся на стадии проектирования или строительства.

Всего в программу реновации в данном районе входит 68 пятиэтажных домов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Для их переселения подготовлены 11 стартовых площадок, мощность которых составит 99,4 тысячи квадратных метров жилья. В новые квартиры должны переехать более 12 тысячи москвичей.

Новостройка, которую осмотрел Собянин, расположена по адресу улица Изумрудная, дом 24, корпус 1. Сообщается, что в нем спроектировали 120 квартир. Общая площадь 16-этажного здания составляет 6,3 тысячи квадратных метров. Фасад имеет синие и белые тона с небольшими вкраплениями красного цвета. Двор дома содержит детскую площадку и парковку для автомобилей.

В новое здание с 1 июня 2020 года переедут жители пятиэтажки, расположенной по адресу: улица Изумрудная, дом 28, корпус 1. В настоящий момент 10 семей уже переехали в новый дом, 35 – заключили договоры.

Ранее стало известно, что два жилых дома построят в Северном Тушине в рамках реновации. В них спроектируют 472 квартиры общей площадью более 26 тысячи квадратных метров. Планируется, что в составе данных корпусов будут располагаться 188 однокомнатных, 128 двухкомнатных и 156 трехкомнатных квартир.