Подземный пешеходный переход на западе Москвы построят в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Подземный пешеходный переход на пересечении проезда Багратионовский, улицы Барклая, улицы Олеко Дундича появится в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Известно, что длина перехода составит 122 метра, ширина – 4-6 метров, высота – 2,3 метра. В рамках проекта оборудуют пять лестничных сходов, а для удобного передвижения маломобильных граждан установят четыре лифта.

"Его [пешеходного перехода] строительство начнется в рамках проекта по возведению путепровода через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД", – приводит Агентство "Москва" слова руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

Уточняется, что в настоящее время подведомственное департаменту строительства ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" проводит электронный аукцион на выполнение подрядных работ по данному объекту. Подать заявку можно до 25 августа 2020 года. Время на работы составит 29 месяцев сразу после заключения контракта.

Ранее объявили, что в районе улицы Александры Монаховой благоустроят территорию. Там расширят проезжую часть, обустроят тротуары.