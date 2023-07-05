Мосводоканал опроверг сообщения о вандализме сотрудников в ЖК "Сиреневый парк"

Фото: телеграм-канал "Сиреневый Парк Чат ЖК"

Сообщения о том, что специалисты АО "Мосводоканал" ломают двери в подъезде жилого комплекса "Сиреневый парк" и раскладывают квитанции по почтовым ящикам, являются ложными. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сотрудники Мосводоканала не осуществляют доставку жителям документов, в том числе платежных. Лица, запечатленные на данном видео, не являются нашими работниками", – говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-каналах распространилось видео из подъезда, на кадрах которого якобы зафиксирован вандализм сотрудников компании.

До этого сообщалось, что на станции метро "Курская" Кольцевой линии метро Москвы 28-летний мужчина разбил одну из стеклянных створок турникета. Нарушителю грозит уголовная ответственность по статье о вандализме. В прокуратуре заявили, что свою вину злоумышленник признал.