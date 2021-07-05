Москва вошла в тройку лидеров в рейтинге регионов РФ по уровню доходов населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономный округа, а также Москва возглавили рейтинг российских регионов по уровню доходов населения. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Так, российская столица, занявшая третье место, отстает от лидера по анализируемому показателю фактически на треть.

"Далее в рейтинге располагаются: Чукотский автономный округ, показавший самый значительный прирост за прошедший год, а также Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра ", – говорится в исследовании.

В первую десятку также вошли Санкт-Петербург, Мурманская область и Подмосковье. Специалисты при составлении рейтинга учитывали показатели с 1 апреля 2020 года по 1 апреля текущего года.

По словам экспертов, опрошенных в рамках исследования, реальные располагаемые денежные доходы граждан в прошедшем году сократились на 3,5%. При этом государство расширило поддержку населения, прежде всего, семей с детьми. Эти меры частично скомпенсировали негативные эффекты экономики, отмечают специалисты.

Ранее сообщалось, что Москва, согласно данным исследования международной компании BCG, вошла в топ-5 рейтинга мегаполисов по доле довольных качеством жизни горожан. Российская столица набрала 62 балла, всего рассматривалось 16 городов, в том числе девять мировых столиц, сопоставимых с Москвой.

Кроме того, Москва попала в тройку наиболее привлекательных для жителей мегаполисов мира. Об этом свидетельствуют результаты исследования Cities of Choice. Рейтинг подготовили в Boston Consulting Group, проанализировав 16 крупнейших городов мира.

