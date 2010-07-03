Москвичей не станут штрафовать за пользование мусоропроводом

Жителей Москвы не будут штрафовать за пользование мусоропроводом при раздельном сборе мусора. Об этом рассказал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев.
"Мы об этом сейчас часто говорим: а что будет с мусоропроводами, а не будет ли штрафов. Я могу сказать уверенно, что никаких жестких мер по штрафам, завариванию мусоропроводов и вообще, вот такие действия правительство Москвы не планирует", – цитирует Агентство "Москва" Соловьева.
Он отметил, что сейчас цели властей в этом вопросе – просвещение, информирование граждан, а также создание инфраструктуры для раздельного сбора мусора.
Ранее информацию об отсутствии штрафов подтвердил и Сергей Собянин. В интервью телеканалу Москва 24 мэр рассказал, что москвичи никогда не будут готовы к раздельному сбору мусора, если их "не подтолкнуть". Как пояснил Собянин, "у 60 процентов домов есть мусоропроводы и не всякий согласится спускаться и нести в котомочке мусор". "Никаких санкций, штрафов не предполагается – это вопрос сознательности", – подчеркнул градоначальник.
Москва переходит на систему раздельного сбора отходов. К концу года у жилых домов и учреждений социальной сферы установят емкости для разных видов мусора – пластика, стекла, бумаги, картона, металла. Такое постановление принял президиум мэрии. Не попавшие в перечень виды отходов по-прежнему будут собирать в обычные контейнеры.
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