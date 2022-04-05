Архитектурно-художественную подсветку Москвы перевели на летний режим работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку Москвы перевели на летний режим работы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Световой день увеличивается, поэтому в график работы городского наружного освещения вносятся необходимые корректировки", – сообщил Бирюков, отметив, что фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают позже, а выключают раньше.

Заммэра подчеркнул, что диспетчеры центра управления сетями наблюдают за уровнем фактической освещенности, подстраивая под него график работы наружного освещения.

"Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Как только она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал", – пояснил Бирюков.

Так, в дождливый или пасмурный день освещение включат раньше.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в столице включается одновременно с уличными фонарями, однако отключается в разное время. В частности, в 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома. В полночь отключается подсветка административных зданий. В 01:00 прекращают подсвечиваться вестибюли станций метро, а в 03:00 – мосты в центральной части города.

Бирюков отметил, что уровень освещенности в столице за последние 10 лет увеличился почти в два раза. А количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой – в четыре раза. Между тем потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне. Добиться этого удалось благодаря использованию энергоэффективных светодиодных светильников.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили архитектурно-художественную подсветку на Большом Каменном мосту. Все светодиодные элементы очистили от загрязнений, а поврежденные светильники заменили новыми. Архитектурно-художественная подсветка моста соответствует концепции, которая подчеркивает красоту и особенности сооружения.

