В Битцевском лесу создадут конный прогулочный маршрут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Битцевском лесу планируют создать новый конный прогулочный маршрут, который свяжут с конноспортивным комплексом "Битца". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Замруководителя департамента капитального ремонта города Сергей Мельников рассказал, что комплекс был создан более 40 лет назад.

"Здесь не только готовят спортсменов по различным видам конного спорта, но и дают возможность всем желающим насладиться конной прогулкой по территории парка. Раньше они проводились по существующим дорожкам и тропинкам, а это доставляло неудобства гуляющим и отдыхающим. Чтобы свести их к минимуму, в рамках работ по cохранению и восстановлению парка в отдалении от прогулочных дорожек будет создан отдельный кольцевой конный прогулочный маршрут", – подчеркнул Мельников.

Маршрут будет проходить с западной стороны спортивной школы, начинаясь на территории комплекса. В настоящее время в Битцевском лесу есть тропа с открытым грунтом, которая часто превращается в грязь.

Мельников рассказал, что протяженность конного маршрута составит свыше двух километров. Финишным покрытием маршрута станет утрамбованный песок, который будет амортизировать и не позволять выбивать копытами корни из верхнего слоя почвы.

Ранее сообщалось, что обустройство экомаршрутов началось на двух участках будущего парка "Яуза". По словам заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в этом году планируется благоустроить еще два участка в пойме одноименной реки – от улицы Енисейской до улицы Широкой и вдоль улицы Северодвинской.

