Расселение по программе реновации началось в Чертанове Южном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном районе Чертаново Южное начали расселение по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.
По его словам, новостройка располагается по адресу Варшавское шоссе, дом 139.
"Современные квартиры будут предоставлены для более 700 человек из семи домов. Введенного жилья достаточно для начала расселения более половины участников программы реновации на территории района Чертаново Южное", – отметил руководитель ведомства.
Площадь здания составляет 34 тысячи квадратных метров, его возвели по индивидуальному проекту. Всего в здании 345 квартир (123 однокомнатные, 155 двухкомнатных, 64 трехкомнатные и 3 четырехкомнатные).
В настоящее время на юге столицы переселение идет в пяти районах, таких как Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон, Нагорный и Чертаново Южное. Всего в программу реновации включено 378 домов округа.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Кузьминки началось строительство жилого дома по программе реновации. Отмечается, что новостройка с подземной парковкой появится по адресу Волгоградский проспект, владение 155.
"Москва сегодня": Собянин осмотрел новостройку, готовую к заселению по программе реновации
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