Реконструкция Московской консерватории может завершиться к концу осени

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Работы по реконструкции учебных корпусов Московской государственной консерватории может завершиться уже во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"На сегодняшний день в учебном корпусе № 1 выполнены работы и переданы в эксплуатацию учебные помещения на четвертом и пятом этажах. Сейчас ведется отделка на первом, втором и третьем этажах здания, начата пусконаладка внутренних инженерных систем", – рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Он также отметил, что в корпусе № 3 сейчас также ведется устройство внутренних инженерных систем и отделка учебных помещений.

Ранее Сергей Собянин рассказал о плане реконструкции столичных поликлиник. По словам мэра Москвы, работы осуществляются с опережением графика.

Как отметил градоначальник, на реконструкцию большей части московских поликлиник уходит меньше года. В результате обновления медицинские учреждения получают новую логистику, отделку, оборудование, мебель и благоустроенную территорию.