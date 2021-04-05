Реконструкция Московской консерватории может завершиться к концу осени

Фото: Москва 24/Роман Васильев
Работы по реконструкции учебных корпусов Московской государственной консерватории может завершиться уже во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
"На сегодняшний день в учебном корпусе № 1 выполнены работы и переданы в эксплуатацию учебные помещения на четвертом и пятом этажах. Сейчас ведется отделка на первом, втором и третьем этажах здания, начата пусконаладка внутренних инженерных систем", – рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.
Он также отметил, что в корпусе № 3 сейчас также ведется устройство внутренних инженерных систем и отделка учебных помещений.
Ранее Сергей Собянин рассказал о плане реконструкции столичных поликлиник. По словам мэра Москвы, работы осуществляются с опережением графика.
Как отметил градоначальник, на реконструкцию большей части московских поликлиник уходит меньше года. В результате обновления медицинские учреждения получают новую логистику, отделку, оборудование, мебель и благоустроенную территорию.
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