Серия мастер-классов пройдет в трех парках Москвы накануне 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные парки подготовили программу тренингов и мастер-классов, которые пройдут в преддверии 8 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосгорпарка.

"8 марта – самый нежный, красивый и желанный весенний праздник. Рассказываем, чем заняться накануне праздника и где подготовить подарки", – говорится в материале.

Отмечается, что 6 марта в 15:00 в Лианозовском парке пройдет мастер-класс "С любовью к маме и бабушке". Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться по почте: pr@liapark.ru.

Также 7 марта в 15:00 в парке "Ходынское поле" состоится мастер-класс по составлению весеннего букета из фетра, а в 16:00 – мастер-класс по созданию букетов из цветной бумаги. Зарегистрироваться на мероприятие можно в социальных сетях парка.

Помимо этого, 7 марта в 17:00 в парке "Красная Пресня" состоится тренинг по арт-терапии.

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