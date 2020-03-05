Оформить права за один день теперь можно во флагманах "Мои документы" ЦАО и ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще в двух офисах "Мои документы" можно оформить или переоформить водительское удостоверение в день обращения. Это касается как российского удостоверения, так и прав международного образца, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для этого нужно будет обратиться во флагманские центры Центрального и Юго-Западного округов города. Ранее такая услуга была доступна только во флагманском офисе ЮАО, который открыли на Кировоградской улице 20 февраля.

Для получения услуги нужно предварительно записаться через портал mos.ru. Заявителю нужно будет предоставить заявление и паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность).

При переоформлении прав в связи с истечением срока действия требуется медицинское заключение об отсутствии у водителя противопоказаний к управлению транспортным средством. Оплатить госпошлину можно непосредственно в центре госуслуг с помощью терминалов в зале, а также в окне приема через терминал.

Для получения водительского удостоверения международного образца нужно предоставить российское водительское удостоверение, паспорт и цветную или черно-белую фотографию размером 35 на 45 миллиметров на матовой бумаге. Сделать фото можно в любом флагманском офисе в сервисе "Мое фото".

Оформить или переоформить водительское удостоверение можно и в других центрах "Мои документы". В районных центрах "Мои документы" услуга оказывается за девять календарных дней.

Кроме того, во флагманском центре "Мои документы" района Чертаново Центральное теперь можно оформить заграничный паспорт для ребенка за сутки с момента обращения.

Новый флагманский центр "Мои документы" в районе Чертаново Центральное был открыт 20 февраля при участии Сергея Собянина. Мэр подчеркнул, что жителям предоставят максимально доброжелательный сервис и полный спектр существующих государственных услуг.

Работу центра будут обеспечивать 123 сотрудника. Для клиентов будут работать 66 окон приема. Центр будет принимать граждан каждый день с 10:00 до 22:00 без перерывов. Он предоставит стандартный набор из более 270 госуслуг. Также клиенты смогут зарегистрировать здесь свое транспортное средство.

В центре также будут регулярно проходить выставки, мастер-классы, тренинги и семинары. Кроме того, он станет 21-м центром госуслуг, в котором будет действовать экспозиция "Москва – с заботой об истории".