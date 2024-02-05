Выставка в честь дня рождения Вернадского откроется в Дарвиновском музее 6 февраля

Фото: Т. Аведиков. Тихий уют. Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Государственном Дарвиновском музее 6 февраля откроется выставка по случаю 160-летия со дня рождения Владимира Вернадского. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Экспозиция "Места, где бывал Вернадский" объединит картины-пленэристов, написанные в местах, где жил, работал и совершал открытия ученый. Гости смогут увидеть на полотнах поселок Вернадовку в Тамбовской области, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский педагогический государственный университет и другие.

Всероссийский проект "Места, связанные с В. И. Вернадским" реализован Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского совместно с Ассоциацией художников-пленэристов.

Посетить выставку можно по входному билету. Подробная информация об экспозиции доступна на сайте музея.

Между тем 7 февраля в Московском международном Доме музыки откроется оперный фестиваль композиторов-женщин "Приглушенные голоса". Мероприятие станет первым международным проектом, который посвящен поддержке и признанию женского вклада в классическую музыку.



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