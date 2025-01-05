В ТиНАО завершилось строительство газорегуляторного пункта "Никольский"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В ТиНАО построили газорегуляторный пункт (ГРП) "Никольский". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – отметил вице-мэр.

ГРП "Никольский" сможет обеспечить подачу газа в районы Краснопахорский, Филимонковский, Троицк и Внуково. Отмечается, что благодаря высокой пропускной способности, которая составляет 70 тысяч кубометров в час, газорегуляторный пункт даст возможность увеличить количество подключаемых потребителей.

Новый ГРП изготовили из отечественных составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз", оборудование обладает высоким уровнем надежности, а также пониженными шумовыми характеристиками.

Между тем на столичных газопроводах за 10 лет установили больше 1,3 тысячи автоматизированных запорных устройств с электроприводом. Эти устройства заменили механические крановые узлы на газопроводах высокого и среднего давления. Автоматизированной системой управляет один сотрудник из центральной диспетчерской, а новые краны закрываются дистанционно за 1,5 минуты.

