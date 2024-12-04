В Москве отреставрируют дом Лаврова XIX века

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жилой дом Н. В. Лаврова, который является объектом культурного наследия, планируют отреставрировать. Соответствующий проект уже согласован. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам Щербакова, специалисты осмотрели двухэтажное здание, расположенное на улице Остоженка, и приняли решение, что его деревянные перекрытия, которые находятся в аварийном состоянии, нужно заменить на железобетонные.

Кроме того, в построенном в 1837 году доме необходимо сделать замену систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Также специалисты хотят увеличить площадь и объем ранее засыпанного подвала и усилить стены подземной части по периметру здания.

Не оставили без внимания специалисты дверные и оконные проемы. Так, планируется увеличить высоту окон в мезонине и установить новые стеклопакеты в деревянных переплетах, которые бы соответствовали историческим аналогам. В помещениях будут обустроены легковозводимые перегородки. В здании также появится лифт.

В основной части планируется воссоздать исторический балкона и отреставрировать лепнину, а над входными группами установить кованые козырьки. Более того, обновят цоколь, восстановив утраченные плиты, а на крыше здания поменяют кровельное покрытие и систему водостока. На уровне чердака и мезонина будет организована терраса.

В XIX столетии в этом доме жили артисты императорских Большого и Малого театров Николай Лавров, Дарья Сабурова и Екатерина Васильева. Сейчас здание используется как офисное.

Тем временем в ТиНАО продолжаются реставрационные работы на воротах главного въезда усадьбы Валуево. В настоящее время уже демонтированы парные скульптуры бегущих оленей, которые были установлены на пилонах.

Сами ворота также нуждаются в проведении качественных работ – на них отслоилась штукатурка и шелушится краска. Карнизы были частично разрушены, а на цоколях образовались грибок и плесень. Причем за восстановлением исторического облика будут следить специалисты Мосгорнаследия.

