Почти 50 километров дорог откроют в ТиНАО в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Почти 50 километров дорог откроют в Троицком и Новомосковском административных округах до конца года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В этом году в ТиНАО планируют запустить движение по 46,7 километра дорог. К настоящему времени открыто 29,9 километра новых дорог", – говорится в сообщении.
До конца 2024 года в ТиНАО появится более 500 километров новых дорог.
В Московской области до конца года должны ввести в эксплуатацию 7,31 километра дорог, четыре искусственных сооружения и один пешеходный переход. Ожидается, что такие меры сократят время в пути для тысяч автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.
Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что до конца 2023 года завершатся работы по реконструкции 22 развязок на МКАД.
По его словам, помимо модернизации самих развязок и вылетных магистралей, правительство города проводит комплексные мероприятия по улучшению прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части автодорог.
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