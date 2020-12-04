Депутат МГД Щитов: москвичи успешно переходят на современный тип городской мобильности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители Москвы успешно переходят на современный тип городской мобильности, охотно используя новые возможности общественного транспорта, заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

По его словам, в таких современных и густонаселенных городах, как Москва, транспортные проблемы могут найти свое решение только при участии самих горожан. Данные социологии показывают, что москвичи активно пользуются общественным транспортом и тем самым способствуют развитию транспортной системы.

"Социологические исследования показывают, что москвичи успешно осваивают мультимодальный способ передвижения по городу – в частности, лишь 20,4% жителей столицы, по данным недавнего опроса ВЦИОМ, продолжают передвигаться по городу на личных автомобилях. 50,7% москвичей преимущественно пользуются общественным транспортом, из видов которого наиболее популярен Московский метрополитен – 95,3% пользователей общественного транспорта", – приводит слова Щитова Агентство "Москва".

Депутат отметил, что такие показатели сказываются и на предпочтениях москвичей в развитии транспортного каркаса города: более 30% опрошенных считают наиболее важным проектом строительство новых линий метрополитена. По словам Щитова, гибкий подход к выбору маршрута и вида транспорта в зависимости от времени суток, сезона и загруженности трафика выгодны не только горожанам, но и городу в целом, поскольку это способствует разгрузке транспортных систем.

"Только равномерное развитие транспортного каркаса обеспечит возможности для решения логистических проблем Московского региона. В то же время свой вклад в эту работу должны внести и мы, москвичи: привыкнув передвигаться в режиме мультимодальности, мы резко оздоровим ситуацию на дорогах и станем тратить на перемещение намного меньше времени", – заявил он.

Парламентарий напомнил, что в ближайшие годы планируется расширение как сети общественного транспорта, так и дорожной инфраструктуры: будет завершено строительство Большой Кольцевой линии метро и некоторых радиальных линий, проведена реконструкция МЦД, будут построены новые транспортные хорды и развязки. Также в ближайшем будущем в Москве появятся цифровые системы, которые помогут пассажирам построить оптимальный маршрут с использованием разных видов общественного транспорта, а в настоящее время уже внедряется общая тарифная зона.

"В недалеком будущем перемещаться по Москве станет легко, быстро и удобно", – заключил Щитов.

Ранее Сергей Собянин назвал Московские центральные диаметры (МЦД) и Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) главными проектами развития столичного транспортного узла в 2021 году. Мэр Москвы выделил работу над МЦД, назвав ее успешной, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса и финансовыми ограничениями. Собянин подчеркнул, что МЦД является важнейшим проектом, который не имеет аналогов в Европе и США.