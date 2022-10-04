В Зябликове появился удобный пешеходный маршрут до станции метро "Борисово"

19:24
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В Москве в районе Зябликово появился удобный пешеходный маршрут до станции метрополитена "Борисово". Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Пешеходный маршрут создали в рамках программы "Мой район". Специалисты привели в порядок микрорайон по улице Мусы Джалиля общей площадью более четырех гектаров.
По данным ведомства, ежедневно по указанному пути до станции "Борисово" и объектов социальной сферы проходят около 22 тысяч человек.
В связи с этим специалисты обустроили удобные дорожки, создали три детские зоны с 15 игровыми комплексами, а также организовали четыре спортивные площадки.
Также для горожан обустроили зоны отдыха с лавочками и арт-объектами и провели работы по озеленению территории. В микрорайоне высадили почти 2,5 тысячи деревьев и кустарников, в том числе липы, дубы, сирень и другие растения.
Для освещения пешеходного маршрута было установлено более 120 энергоэффективных фонарей.
Ранее в парке "Кусково" появились тематические площадки для детей. Замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что каждая площадка обладает своей индивидуальностью и стилем.
Девять различных площадок имеют башни, закрытые и открытые горки, канатные лазательные сетки, тоннели и полосы препятствий. Кроме того, объекты состоят из экологического оборудования, стилизованного под тематику.
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