В Зябликове появился удобный пешеходный маршрут до станции метро "Борисово"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве в районе Зябликово появился удобный пешеходный маршрут до станции метрополитена "Борисово". Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Пешеходный маршрут создали в рамках программы "Мой район". Специалисты привели в порядок микрорайон по улице Мусы Джалиля общей площадью более четырех гектаров.

По данным ведомства, ежедневно по указанному пути до станции "Борисово" и объектов социальной сферы проходят около 22 тысяч человек.

В связи с этим специалисты обустроили удобные дорожки, создали три детские зоны с 15 игровыми комплексами, а также организовали четыре спортивные площадки.

Также для горожан обустроили зоны отдыха с лавочками и арт-объектами и провели работы по озеленению территории. В микрорайоне высадили почти 2,5 тысячи деревьев и кустарников, в том числе липы, дубы, сирень и другие растения.

Для освещения пешеходного маршрута было установлено более 120 энергоэффективных фонарей.

Ранее в парке "Кусково" появились тематические площадки для детей. Замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что каждая площадка обладает своей индивидуальностью и стилем.

Девять различных площадок имеют башни, закрытые и открытые горки, канатные лазательные сетки, тоннели и полосы препятствий. Кроме того, объекты состоят из экологического оборудования, стилизованного под тематику.

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