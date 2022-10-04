Строительство здания под дворец бракосочетаний завершили в Южном Бутове

15:04
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительство административного здания под дворец бракосочетаний, центры соцобслуживания и московского долголетия завершили в Южном Бутове. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета государственного строительного надзора Москвы.
"По итогам комплексной проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии построенного объекта проектной документации, и застройщик теперь может готовить документы для ввода в эксплуатацию", – сказал руководитель комитета Игорь Войстратенко.
Здание расположено на улице Брусилова, 21, строении 3. Объект площадью 6,8 тысячи квадратных метров состоит из двух связанных между собой корпусов. В одном из блоков оборудовали два современных и просторных зала для торжественной регистрации брака.
Прилегающую к зданию территорию озеленили и установили малые архитектурные формы.
Войстратенко пояснил, что здание построили на месте бывшего долгостроя. Во время строительства специалисты провели 15 проверок, в том числе с участием специалистов центра экспертиз.
Ранее сообщалось, что компания "Галс-Девелопмент" построит 80-этажный небоскреб в деловом центре "Москва-Сити", ввести в эксплуатацию объект запланировали в 2030 году. Объект возведут на набережной Москвы-реки около моста "Багратион".
Общая площадь здания составит 196 тысяч квадратных метров, а арендопригодная – порядка 130 тысяч.
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