Строительство здания под дворец бракосочетаний завершили в Южном Бутове

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство административного здания под дворец бракосочетаний, центры соцобслуживания и московского долголетия завершили в Южном Бутове. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета государственного строительного надзора Москвы.

"По итогам комплексной проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии построенного объекта проектной документации, и застройщик теперь может готовить документы для ввода в эксплуатацию", – сказал руководитель комитета Игорь Войстратенко.

Здание расположено на улице Брусилова, 21, строении 3. Объект площадью 6,8 тысячи квадратных метров состоит из двух связанных между собой корпусов. В одном из блоков оборудовали два современных и просторных зала для торжественной регистрации брака.

Прилегающую к зданию территорию озеленили и установили малые архитектурные формы.

Войстратенко пояснил, что здание построили на месте бывшего долгостроя. Во время строительства специалисты провели 15 проверок, в том числе с участием специалистов центра экспертиз.

Ранее сообщалось, что компания "Галс-Девелопмент" построит 80-этажный небоскреб в деловом центре "Москва-Сити", ввести в эксплуатацию объект запланировали в 2030 году. Объект возведут на набережной Москвы-реки около моста "Багратион".

Общая площадь здания составит 196 тысяч квадратных метров, а арендопригодная – порядка 130 тысяч.



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