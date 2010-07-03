Сельский лаундж. В столице стартовала "Золотая осень"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Гастрономический фестиваль "Золотая осень" начался в столице, сообщает пресс-служба организатора.

Десять дней для посетителей будут открыты более чем 1,5 тысячи площадок. 14 из них подготовили культурную программу: кулинарные шоу и мастер-классы, спектакли и концерты, лекции по истории и подвижные игры.

Для украшения площадки на Красной площади использовали 200 деревьев, свыше пяти тысяч цветущих растений и три тысячи блоков сена и соломы. Для создания арт-объектов потребовалось 90 тонн тыкв более 25 сортов. Самая большая из них весит 302 килограмма.

На Красной площади появилось настоящее пшеничное поле с комбайном Волжского завода. Здесь можно сделать уникальные фото в золотистых колосьях на фоне Спасской башни и храма Василия Блаженного.

Неподалеку от поля расположился "сельский лаундж". Еще одна "природная" площадка – "Дикий сад" из яблонь, калин, рябин, облепихи, барбариса, виноградника.

Самых юных гостей фестиваля заинтересует "Арт-мельница", расписанная граффити с кадрами из популярных мультиков, изображающих сельскую жизнь. Они смогут увидеть попугая Кешу, Волка из "Ну, погоди!", кота Матроскина и многих других героев. На мельнице установят большой экран, где будут показывать мультфильмы.

"Золотая осень" и "Delhi базар" стартуют в столице

В "Саду лопат" представят 16 пятиметровых лопат, созданных из живых кленов, а между ними – трехметровых коров, коней, овечек и других животных, созданных по принципу детского деревянного конструктора. Там же появились ретрогрузовики ЗИЛ, выкрашенные в яркие цвета.

На площади Революции находится композиция "Путь чемпиона". Гости увидят тыквы весом 100, 200 и 300 килограммов. Там же – огромная тыква диаметром более трех метров, собранная из множества небольших тыкв.

На каждой окружной площадке "Золотой осени" – своя тема и свой главный арт-обьект. Например, на Святоозерской улице "вырастет" русская деревенька из тыкв, на Городецкой улице из тыкв соберут настоящий замок, а на Матвеевскую улицу "приедет" тыквенный поезд.

На фестивале запланировано более 30 бесплатных экскурсий по самым красивым историческим уголкам города. Прогулки запланированы по Никольской улице, Варварке, усадьбе "Коломенское", саду "Эрмитаж" и другим местам. Желающие смогут узнать о перипетиях судьбы, привычках и предпочтениях живших здесь людей – от царей до купцов, от монахов до литераторов.