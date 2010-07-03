Балык из конины и щучьи котлеты: какие блюда ждут гостей "Золотой осени"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гостям гастрономического фестиваля "Золотая осень", который будет проходить с 4 по 13 октября, предложат попробовать степной балык из конины, щучьи котлеты, а также более 120 видов фермерских сыров, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Гости фестиваля смогут попробовать в торговых шале на площади Революции качотту с различными добавками, горгонзолу, пармезан, сыры, приготовленные по традиционным французским рецептам, полутвердые сыры и даже сырные конфеты.

"Любителям мясных деликатесов предложат продукцию из мяса страуса и марала, степной балык из конины и казылык (колбасу из конины)", – говорится в сообщении.

Также можно будет купить различные соусы. А среди необычных блюд, которые предложат попробовать на фестивале, – копченый брискет, суп с брынзовыми галушками, том-ям с мидиями и морепродуктами, сырный суп, сыр халуми на гриле, картофельные вафли с сельдью и каперсами, щучья котлета в горячем хлебе с капустой по-гурийски и многое другое.

Также все желающие смогут принять участие в кулинарных мастер-классах.

"А еще освоить "историческую" кулинарию (к примеру, праздничное меню средневековой трапезы или главные хиты столовых в колхозах и пионерских лагерях), приготовить блюда морского меню или блюда из кинофильмов", – отметили в пресс-службе.

Кулинарные занятия пройдут с 4 по 13 октября на центральных и окружных площадках фестиваля.

Для горожан откроется более 1,5 тысячи площадок. Четыре из них появится в центре города, 27 – в округах. Кроме того, будут работать почти 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и более тысячи сетевых магазинов.

Впервые центральной площадкой станет Красная площадь, где обустроят 56 торговых шале. Ярмарку на ней организуют совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

На Красной площади желающие смогут попробовать настоящий кубанский борщ, пряный тыквенный суп, шурпу, кагай-шурби (чувашский суп из субпродуктов), сибирские пельмени, жаренную на гриле онежскую ряпушку, чертламу (разновидность блинов) на айране с мясом, жалбаур (баранья печень по-балкарски), тульские "лапти" (традиционные тульские пироги с картошкой) и другие блюда.

На окружных площадках можно будет посетить уникальную историческую программу с участием более 1,5 тысячи реконструкторов в образах жителей разных эпох и стран. Всего организуют более 1 850 открытых уроков истории и познавательных интерактивных программ. Среди них балы-маскарады в духе европейского Средневековья, обучение ювелирному делу, занятия по штурманскому и судоходному делу, лекции об аграрных революциях.