Балык из конины и щучьи котлеты: какие блюда ждут гостей "Золотой осени"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Гостям гастрономического фестиваля "Золотая осень", который будет проходить с 4 по 13 октября, предложат попробовать степной балык из конины, щучьи котлеты, а также более 120 видов фермерских сыров, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Гости фестиваля смогут попробовать в торговых шале на площади Революции качотту с различными добавками, горгонзолу, пармезан, сыры, приготовленные по традиционным французским рецептам, полутвердые сыры и даже сырные конфеты.
"Любителям мясных деликатесов предложат продукцию из мяса страуса и марала, степной балык из конины и казылык (колбасу из конины)", – говорится в сообщении.
Также можно будет купить различные соусы. А среди необычных блюд, которые предложат попробовать на фестивале, – копченый брискет, суп с брынзовыми галушками, том-ям с мидиями и морепродуктами, сырный суп, сыр халуми на гриле, картофельные вафли с сельдью и каперсами, щучья котлета в горячем хлебе с капустой по-гурийски и многое другое.
Также все желающие смогут принять участие в кулинарных мастер-классах.
"А еще освоить "историческую" кулинарию (к примеру, праздничное меню средневековой трапезы или главные хиты столовых в колхозах и пионерских лагерях), приготовить блюда морского меню или блюда из кинофильмов", – отметили в пресс-службе.
Кулинарные занятия пройдут с 4 по 13 октября на центральных и окружных площадках фестиваля.
Для горожан откроется более 1,5 тысячи площадок. Четыре из них появится в центре города, 27 – в округах. Кроме того, будут работать почти 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и более тысячи сетевых магазинов.
Впервые центральной площадкой станет Красная площадь, где обустроят 56 торговых шале. Ярмарку на ней организуют совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
На Красной площади желающие смогут попробовать настоящий кубанский борщ, пряный тыквенный суп, шурпу, кагай-шурби (чувашский суп из субпродуктов), сибирские пельмени, жаренную на гриле онежскую ряпушку, чертламу (разновидность блинов) на айране с мясом, жалбаур (баранья печень по-балкарски), тульские "лапти" (традиционные тульские пироги с картошкой) и другие блюда.
На окружных площадках можно будет посетить уникальную историческую программу с участием более 1,5 тысячи реконструкторов в образах жителей разных эпох и стран. Всего организуют более 1 850 открытых уроков истории и познавательных интерактивных программ. Среди них балы-маскарады в духе европейского Средневековья, обучение ювелирному делу, занятия по штурманскому и судоходному делу, лекции об аграрных революциях.
"Это наш город": более 450 кулинарных мастер-классов пройдет на фестивале "Золотая осень"
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