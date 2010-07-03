Гастрофестиваль "Золотая осень" охватит свыше 1,5 тыс площадок

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Традиционный осенний гастрономический праздник – фестиваль "Золотая осень" – будет проходить в Москве с 4 по 13 октября. Программу фестиваля обсудили на заседании президиума правительства Москвы.

Для горожан откроется более 1,5 тысячи площадок. Четыре из них появится в центре города, 27 – в округах. Кроме того, будут работать почти 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и более тысячи сетевых магазинов.

Впервые центральной площадкой станет Красная площадь, где обустроят 56 торговых шале. Ярмарку на ней организуют совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

На Красной площади желающие смогут попробовать настоящий кубанский борщ, пряный тыквенный суп, шурпу, кагай-шурби (чувашский суп из субпродуктов), сибирские пельмени, жаренную на гриле онежскую ряпушку, чертламу (разновидность блинов) на айране с мясом, жалбаур (баранья печень по-балкарски), тульские "лапти" (традиционные тульские пироги с картошкой) и другие блюда.

На площади Революции ожидается большой ассортимент фермерских сыров: качотта с различными добавками, горгонзола, пармезан, сыры, приготовленные по традиционным французским рецептам, полутвердые сыры "Озерицкий" и "Мещера" и даже сырные конфеты. Гости смогут приобрести разнообразные соусы: крыжовенный, ежевичный сацибели, абрикосовый с розмарином, пряная слива в маринаде, яблочная аджика. Подготовят и варенье – из острого перца, лайма и мяты, из зеленого грецкого ореха, из барбариса, кизила или брусники.

Среди необычных блюд, которые можно будет оценить здесь, – копченый брискет (мраморная говядина, копченная 16 часов), суп с брынзовыми галушками, том-ям с мидиями и морепродуктами, картофельные вафли с сельдью и каперсами, щучья котлета в горячем хлебе с капустой по-гурийски, черные бургеры, бургеры с креветками, колбаски чоризо с соусами на выбор.

Для посетителей проведут более 400 бесплатных кулинарных занятий. На них можно будет научиться готовить вкусные и сытные осенние блюда из сезонных овощей, а также любимые угощения жителей самых разных регионов России и других стран. На фестивале помогут освоить историческую кулинарию, приготовить блюда "морского" меню или блюда из кинофильмов.

Культурная программа фестиваля "Золотая осень" включает ежедневные кулинарные шоу, более 240 спектаклей и концертов, 350 творческих мастер-классов, 55 спортивных активностей. Всего более 1 000 мероприятий.

На Красной площади гости окажутся посреди сельского пейзажа: они увидят русское поле с колосящимися злаками, дикий сад с деревьями и ягодами, пастбище с деревянными скульптурами животных, удивительную мельницу, украшенную граффити со сценками из мультфильмов студии "Союзмультфильм".

Там откроется выставка арт-объектов в виде различных моделей тракторов, грузовиков и зерноуборочного комбайна. А зона умных технологий расскажет об инновациях в российском сельском хозяйстве. Для детей состоятся мастер-классы по приготовлению традиционных блюд регионов России, созданию оригинальных ковров, поделок из дерева и лозы, вязанию и вышиванию.

На площади Революции появится уютный осенний городок. В узорчатых шале можно будет приобрести "вкусные" сувениры – дары урожая со всех уголков России, выбрать оригинальные блюда из специального меню, которое подготовили московские рестораторы. На сцене ожидаются концерты этнической музыки в современной обработке, а неподалеку от сцены оборудуют живописную трассу с гонками радиоуправляемых тракторов.

Еще одна площадка "Золотой Осени" в центре города откроется на Школьной улице. В двух анимационных шале ежедневно будут проходить бесплатные мастер-классы. В Мозаичной школе научат создавать панно в самых разных стилях – от поп-арта до классики. На открытых уроках живописи можно попробовать нарисовать пейзажи и натюрморты, а заодно освоить корпусную технику живописи.

На окружных площадках можно будет посетить уникальную историческую программу с участием более 1,5 тысячи реконструкторов в образах жителей разных эпох и стран. Всего организуют более 1 850 открытых уроков истории и познавательных интерактивных программ. Среди них балы-маскарады в духе европейского Средневековья, обучение ювелирному делу, занятия по штурманскому и судоходному делу, лекции об аграрных революциях.

"Это наш город": более 450 кулинарных мастер-классов пройдет на фестивале "Золотая осень"