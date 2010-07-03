Более 450 кулинарных мастер-классов пройдет на фестивале "Золотая осень"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На фестивале "Золотая осень" пройдет более 450 кулинарных мастер-классов, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Гостей познакомят с традиционными блюдами регионов, приготовят еду из советских пионерских лагерей, расскажут о меню Средневековья.

Мероприятия состоятся с 4 по 13 октября. Площадки появятся на Красной площади, площади Революции, площади Юности в Зеленограде, на улицах Перерве, Профсоюзной, Городецкой, Митинской,на Ореховом бульваре, на бульваре Дмитрия Донского и в других местах.

На первой откроются два кулинарных шале. В шале "Осенний китчинг" профессионалы поделятся рецептами фаршированных болгарских перцев с мясом и грибами, запеченных баклажанов с сыром и специями, медовых конфет с орехами и сухофруктами.

В "Кухне регионов России" посетителей научат готовить дальневосточный салат с морскими деликатесами, кавказские пирожки с сыром, пирог с сибирскими ягодами, алтайскую медовую коврижку.

На площади Революции будут ждать блюда из тыквы и сезонных овощей: тыквенный крем-суп, запеченную тыкву в медовой глазури и овощной рататуй. На улице Матвеевской в шале "Европейский ресторанчик" поделятся секретами приготовления итальянских клецек, тортини с помидорами и берлинских пончиков.

На Ореховом бульваре приготовят блюда, которые подавали в портовой корчме средиземноморского городка в XIX веке. Это картофель с кислым взваром, щи с грибами в горшочках и суп из сафоя.

На бульваре Дмитрия Донского приготовят салат оливье, заливную рыбу и другие блюда из популярных кинофильмов. А в Зеленограде все желающие узнают популярные рецепты угощений XVII века – щучьих голов с чесноком и пряженых пирожков с маком.

На Профсоюзной в шале "Быт и население Дальнего Востока" будут делать буузы, квашеную капусту с яблоками и хаан-чай. На Городецкой улице покажут, как готовить традиционные блюда эпохи Средневековья.

На улице Перерве покажут старинные способы консервирования продуктов. Познакомиться с блюдами дьяковской культуры (VII век до нашей эры – V век нашей эры) приглашают на Святоозерской улице.

Как готовили еду в советских пионерских лагерях, покажут на Митинской улице. А на площади Славы будут говорить о самых востребованных блюдах в советских колхозах.

Всего на фестивале откроют свыше 1,5 тысячи площадок. Там можно будет приобрести фермерские продукты.

Главная тема 2019 года – инновации в сельском хозяйстве. Для горожан привезут фермерские продукты, будут устраивать гастрономические шоу, экскурсии, концерты и спортивные игры.

Самая большая площадка "Золотой осени" – на Красной площади. Там появятся русское поле, дикий сад, мельница, пастбище со скульптурами животных и даже пасека с настоящими ульями.