Вход в ТЦ "Охотный ряд" будет ограничен

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Входы торгового центра "Охотный ряд" со стороны Александровского сада и гостиницы Four Seasons будут закрыты с 12:00, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ТЦ.

Работать будет только вход со стороны метро "Охотный ряд". Причины закрытия входов не уточняются.

4 октября ограничат проезд по ряду улиц в Пресненском районе. Это связано с проведением публичного мероприятия.