В Московском дворце пионеров пройдет финал урбанистического конкурса дизайна "Яркий город"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

7 сентября в Московском дворце пионеров пройдет финал конкурса "Дизайн городской среды" в рамках проекта детского и юношеского творчества "Яркий город – 2024". Участникам конкурса предстоит выполнить работы на заборе вокруг тира дворца, который сейчас находится на реконструкции.

"Творческое развитие детей – одно из основных направлений дополнительного образования Москвы. Мы стремимся делать его не только современным, но и отвечающим запросам самих учеников. Уличная культура до сих пор популярна у столичных школьников и студентов колледжей, потому мы предлагаем проекты в этой области", – сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

В конкурсе "Дизайн городской среды" приняли участие школьники 5–11-х классов, а также студенты столичных колледжей. Молодые художники разрабатывали эскиз по одной из трех предложенных тем: "Москва и москвичи", "Мой город", "Я в городе". Жюри, среди которых были профессиональные художники и граффитисты, оценило работы и выбрало 15 лучших, которые и будут реализованы на Воробьевых горах.

В финале конкурса зрители и гости мероприятия смогут поучаствовать в программе от рэп-исполнителей и танцоров брейк-данса, а также в творческих мастер-классах по художественной росписи, аквагриму и скетчингу. Лучшие работы, отобранные жюри, могут быть представлены в дальнейшем в городском пространстве столицы. Победители и призеры получат дипломы и призы.

Городской проект детского и юношеского изобразительного творчества "Яркий город – 2024" реализован Московским центром воспитательных практик департамента образования и науки Москвы. Его основное направление – развитие активной творческой деятельности школьников и студентов колледжей, а также их привлечение к оформлению городской среды с использованием стрит-арта.

Ранее столичные школьники, победившие в викторине для старшеклассников "Мир профессий", были приглашены в Государственную думу. Там представитель Российского фонда мира Мария Воропаева познакомила ребят с работой парламента.

По ее мнению, знакомство с внутренним устройством любой организации, в том числе с Госдумой, имеет практический интерес для старшеклассников.