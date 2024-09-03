Представитель Российского фонда мира Воропаева познакомила школьников с работой Госдумы

Фото: Галина Кофанова

В начале каникул Российский фонд мира объявил о проведении онлайн-викторины для старшеклассников "Мир профессий". Победители викторины, которых определил генератор случайных чисел, были приглашены в Государственную думу.

Школьникам и учителям удалось заглянуть в рабочие кабинеты депутатов и залы малых пленарных заседаний парламентских фракций. Кроме того, ребята узнали об истории обоих зданий Госдумы, познакомились с принципами работы парламента и смогли сфотографироваться в местах, где проходят пресс-подходы.

Руководитель проектных направлений Российского фонда мира и инициатор проекта "Профориентация" Мария Воропаева отметила, что знакомство с внутренним устройством любой организации для старшеклассников имеет практический интерес.

"Причем не важно, идут ребята на закрытое фармацевтическое производство или в Государственную думу, заинтересовать и послужить сигналом для выбора профессии может что угодно. И вполне возможно, что среди победителей викторины присутствовал будущий депутат", – подчеркнула Воропаева.

Ранее Мария Воропаева рассказала об усилении поддержки талантливой молодежи. 1 сентября в Российском фонде мира подвели итоги сразу двух крупных образовательных проектов – "Кадровый резерв" и "Профессиональная ориентация школьников". По словам Воропаевой, оба проекта показали отличные результаты.

Она также отметила, что "Кадровый резерв" и "Профориентация школьников" смогли показать высокую заинтересованность молодежи в наставничестве и компетентном сопровождении на начальных этапах их трудового пути.